Totti senza astio: “Il caso De Rossi? Godetevi i campioni che sono al Foro”

Nella “Notte dei Re” di ieri sera al Foro Italico non c’è stata la presa di posizione di sua Maestà Totti sul caso De Rossi esploso dopo l’inchiesta di Repubblica.

L’ex capitano, che ha organizzato insieme a Figo un torneo calcistico 6vs6 con incasso devoluto al Bambin Gesù, ha scherzato con ex compagni e avversari come Figo, Cassano, Toni e Pirlo ma ha evitato le polemiche e non ha parlato nemmeno della questione allenatore. “Vedere così tanti campioni dal vivo deve essere davvero bello per i tifosi”, ha detto Totti. Nei prossimi giorni Pallotta gli offrirà il ruolo di direttore tecnico.