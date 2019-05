Totti, De Rossi e quelle parole amare

L’eco della notte di domenica prosegue, e non poteva essere altrimenti. L’addio di De Rossi – sempre più attratto dal Boca Juniors – ha scosso una tifoseria intera che ieri è di nuovo scattata in piedi per un video diventato subito virale.

I protagonisti sono Totti e De Rossi che si abbracciano a fine partita. Fin qui nulla di nuovo. Nell’audio di questo video però si sente una voce dire chiaramente Io non volevo, una voce che i tifosi in rete hanno attribuito a Totti. Poi c’è una chiara espressione romana (M.tua).

Totti ha smentito di aver pronunciato quella frase mentre la Roma fa sapere che potrebbe essere stato uno degli operatori tv. Ieri lo stesso Totti, a due anni dall’addio al calcio, ha pubblicato un post: “Ventotto anni di amore”. Anche Conti ha dedicato un pensiero su Instagram: “Due fenomeni, ma soprattutto due grandi uomini”.

L’ex presidente Rosella Sensi alla trasmissione Te la do io Tokyo ha dichiarato: “La Roma fatta di sentimenti è finita. Per Daniele rifiutai un’offerta di oltre 60 milioni, lo avrei tenuto anche ora. Francesco può ricoprire qualsiasi ruolo, magari vicino a Bruno. Baldini? Non capisco la sua lontananza e il suo ruolo. Pallotta non ha mai fatto calcio, ma chi fa calcio sa che si deve essere presenti”.

(F.Balzani)