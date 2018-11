Se Di Fra salta c’è Montella. Sousa è vicino al Southampton

Non solo Paulo Sousa. Con più stile rispetto al portoghese, che qualche settimana fa si è pubblicamente offerto alla Roma, aspetta una chiamata anche Montella in caso di esonero di Di Francesco. L’Aeroplanino gode della stima di Monchi che lo consigliò al Siviglia e in più conosce bene l’ambiente a differenza del portoghese che ha come principale sponsor Baldini, braccio destro di Pallotta. Nelle ultime ore, però, il nome di Sousa è stato accostato dalla stampa inglese pure al Southampton che sta per esonerare Hughes e punta sull’ex viola per risalire la classifica della Premier.

C’è anche la remota ipotesi di un traghettore come Rocca al quale poi sarebbe affidata la squadra B. Con o senza Di Francesco, Monchi sta lavorando anche al mercato di gennaio. C’è la possibilità che Schick torni in prestito alla Sampdoria, in quel caso il ds proverebbe a portare via da Siviglia Ben Yedder che sta trovano poco spazio visto il boom di Andre Silva. Il franco-tusino potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

(F. Balzani)