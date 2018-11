Roma, era già tutto previsto

Il podio si allontana per la Roma, tornata sabato da Udine con le ossa rotte e il morale sotto i tacchi. Si è riaccesa la polemica intorno a Di Francesco, all’operato del ds Monchi e al comportamento della proprietà, come riporta Leggo.

In fondo, però, era già tutto previsto. Francesco Totti a fine agosto dopo il ko di San Siro contro il Milan aveva ammonito urbi et orbi: “Quest’anno si lotta per un posto fra le prime quattro, anche con la Lazio”. A Trigoria, evidentemente, i rischi legati alla rivoluzione estiva erano stati calcolati. Ma l’ipotesi di non agganciare la zona Champions comincia a farsi concreta.

(R.Buffoni)