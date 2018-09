Ranieri: “Venduta la spina dorsale della squadra, Eusebio non ha colpe”

“Hanno venduto la spina dorsale della Roma, che colpa ha Eusebio?”. A correre in soccorso di Di Francesco c’è Sir Claudio Ranieri che critica la società e di fatto si toglie dalla lista dei papabili sostituti.

“Di Francesco è uno dei migliori giovani tecnici che abbiamo in Italia – ha aggiunto a Radio anch’io Sport – Per ragioni di fair play finanziario è stata cambiata la squadra, sono stati venduti tre giocatori che erano la spina dorsale della Roma. Deve trovare la scintilla, ho fiducia in lui anche se sapeva a cosa sarebbe andato incontro vista la strategia societaria”.

Poi a precisa domanda: “Io alla Roma? Nella mia mente c’è tanta voglia di lavorare a un progetto forte, serio. Sono un tifoso, la Roma è nel mio cuore, ma spero che Di Francesco possa andare avanti. Non deve mollare”. Anche un altro ex, Prandelli, tifa per Di Francesco: “Il messaggio che ha mandato alla squadra è una bastonata perfetta. Ora sta ai giocatori sentirsi più responsabili, sembra una squadra senz’anima”.

(F. Balzani)