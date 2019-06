Ranieri: “Totti? Spero lo facciano contare di più”

Totti, De Rossi, i tifosi e un’altra frecciata. L’imminente arrivo di Fonseca chiude ufficialmente la mini avventura di Ranieri sulla panchina della Roma, ma ieri il tecnico di Testaccio ha usato la consueta sincerità per i saluti: “Di Roma mi rimarrà per sempre l’abbraccio del pubblico. Mi auguro che possa lottare per il quarto posto. Il suo futuro è legato dallo stadio mentre io aspetto un buon progetto. Non importa se all’estero o in Italia. La proprietà sta lavorando bene, poi ovviamente il pubblico vuole vedere i risultati. L’importante ora è trovare allenatore, direttore sportivo e operare affinché si remi dalla stessa parte”.

Proprio a proposito di questo Ranieri sottolinea: “A De Rossi auguro di trovare una squadra adatta alla sua dimensione. L’articolo di Repubblica? Mi è sembrato ad hoc, fatto da chi voleva fare un po’ di caos. Lo sappiamo tutti da dov’è partito e sicuramente lo sanno anche i tifosi”.

Infine su Totti, sempre meno decisivo nelle scelte future del club: “Ci ho parlato a lungo, sa come la penso. Scegliendo me ha inciso molto, c’era chi voleva Paulo Sousa e lui invece ha detto che voleva me. Spero che possa continuare ad incidere”.

(F.Balzani)