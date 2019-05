Povero Schick: anche il suo agente lo critica

L’Endgame si avvicina. Domenica la Roma vivrà una delle giornate più difficili nella corsa alla Champions con Atalanta e Milan.

La sfida al Genoa in lotta per la salvezza è, infatti, lo scoglio più ostico delle ultime 4 giornate e può rappresentare un’occasione di rivincita per Ranieri che rassegnò le dimissioni nel 2011 proprio dopo una sconfitta a Marassi. Il tecnico non potrà contare ancora su De Rossi e dovrà probabilmente fare a meno anche di Kluivert.

Ieri l’olandese ha svolto individuale e difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Buone notizie, invece, da Dzeko che non si è allenato per la contusione alla caviglia ma che non sembra in dubbio. In caso di assenza è pronto Schick che ieri ha ricevuto una bacchettata dal suo agente: “Resta qui, ma la smetta di lamentarsi per le panchine. Lavori di più”.

(F.Balzani)