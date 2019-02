Per la Champions torna in palio anche il terzo posto

Per Milan, Roma, Lazio e Atalanta, in lotta per un posto nel prossimo Champions, una buona notizia: l’Inter è in caduta libera e, probabilmente,come riporta Leggo, tornerà in palio anche il terzo posto.

La squadra di Spalletti non riesce a rimettersi in piedi e cede al Meazza davanti al primo Bologna di Mihajlovic. Fischia San Siro e fischiano le orecchie a Spalletti, confermato da Zhang ma col destino segnato.

Sarà anche per questo che il pareggio dell’Olimpico alla fine può andar bene a Roma e Milan. La squadra rossonera era passata col solito gol di Piatek ma poi, dopo il pari di Zaniolo, sono stati i giallorossi ad andare vicinissimi ai tre punti. Ottimo Donnarumma a dire di no a Dzeko e fortunato Gigio quando il palo l’ha salvato dal colpo di testa di Pellegrini.

Di Francesco non può dimenticare il 7 gol di Firenze, purtroppo incancellabili. Sarà dura riconquistare una curva che, dopo 20 minuti, si è svuotata per metà.

Oggi tocca alla Lazio: vincendo in Ciociaria contro un Frosinone decimato aggancerebbe la Roma. Occasione troppo ghiotta per essere sciupata.

(R.Buffoni)