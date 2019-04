Pallotta, tweet al veleno: sul club girano troppe fake news

Arrivano gli sceicchi del Qatar a Trigoria? “Fake news“, parola di James Pallotta. Le voci sul possibile interesse qatariota per la proprietà della Roma continuano a rincorrersi da quando Milano Finanza ne ha parlato per la prima volta la settimana scorsa e grazie alle conferme di alcuni giornalisti arabi e non.

Fa riflettere pure il viaggio di due settimane fa a Doha di Totti, Baldissoni e della sindaca Raggi. Pallotta, però, ha ha deciso di prendere una posizione sull’argomento via Twitter. “Siri, mostrami una fake news“, ha cinguettato ironicamente Pallotta sul suo account personale pubblicando la prima pagina di ieri del “Corriere dello Sport” in cui si parla di ‘Intrigo Qatar’.

(F.Balzani)