Debutto amaro per la Roma Primavera in Youth League. I ragazzi di Alberto De Rossi si sono arresi ai pari età del Real Madrid nella prima gara del gruppo G: spagnoli vittoriosi per 3 a 1 grazie alle reti di Pedro Ruiz, Rodrigues e Garcia. Gol della bandiera di Cangiano. Male Bianda, colpevole su i primi due gol. Alla luce del pareggio tra Plzen e CSKA Mosca, la Roma è ultima in classifica.

(F.Balzani)