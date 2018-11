Lorenzo Pellegrini, oggi il verdetto dei medici

A pezzi non solo nell’anima, ma pure nelle gambe. La Roma che si appresta a sfidare in 6 giorni Real Madrid e Inter si ritrova con tante defezioni e più di un dubbio, come riporta Leggo.

De Rossi, Pastore e Perotti salteranno di sicuro entrambe le sfide. A preoccupare è pure Lorenzo Pellegrini uscito dal campo ad Udine per un problema al flessore destro. Il centrocampista stamattina svolgerà gli esami e capirà se potrà essere almeno a disposizione contro Spalletti. In caso di forfait giocherà Zaniolo poco avanti rispetto alla coppia Nzonzi-Cristante.

C’è più ottimismo per Olsen che oggi dovrebbe tornare in gruppo e difendere i pali col Real. Chi di sicuro tornerà dal 1’ sono Manolas e Florenzi mentre in attacco Under è favorito su Kluivert.

Contro il Real – e per festeggiare Totti che un’ora prima della gara entrerà nella Hall of Fame premiato da Falcao – sono attesi circa 65.000 spettatori per un tutto esaurito da 5 milioni di euro circa. Soldi che non verranno reinvestiti di certo per Rafinha che ha riportato la rottura del legamento crociato durante Atletico-Barcellona. Dalla Francia, invece, rilanciano le prove d’intesa tra Roma e Rabiot.

(F. Balzani)