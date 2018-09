Lazio, per il derby tornano tutti

Ha ritrovato i gol e pure gli infortunati. Per Inzaghi è iniziata nel migliore dei modi la settimana che culminerà con il derby di sabato. Alla ripresa a Formello Valon Berisha si è allenato per la prima volta insieme ai compagni. Fermo dallo scorso luglio per un problema muscolare, il centrocampista ha lavorato in gruppo e dovrebbe rientrare nei convocati per la sfida di Udine che si giocherà domani alle 19.

Sulla via del recupero anche Radu e Luiz Felipe. Il romeno, per il quale si temeva lo stiramento, a Empoli ha rimediato solo una brutta contrattura ai flessori della coscia e punta dritto la sfida con la Roma cosi come il brasiliano. La lesione al polpaccio patita contro il Napoli è ormai superata e potrebbe rientrare addirittura nei convocati per Udine. Alla Dacia Arena il tecnico sembra orientato a confermare l’undici che ha battuto il Genoa anche se Correa e Luis Alberto insidiano Caicedo. A sorpresa infine si è rivisto Lukaku che ieri ha svolto lavoro differenziato a bordo campo.

(E.Sarzanini)