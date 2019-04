La Roma punta sul viola Veretout

Il summit è finito, ma non è cambiato poi molto. Massara è tornato da Boston, infatti, con la conferma del ruolo da ds. Resta da capire in queste ore se da solo (con Totti in una veste più “mediatica”) o al fianco di uno tra Campos e Petrachi. Si è parlato pure di allenatore, rinnovi e mercato. Tre punti che dipendono dalla qualificazione in Champions.

Quasi impossibile arrivare a Conte, si attende la decisione del Chelsea su Sarri e non si molla Giampaolo. Occhio, però, all’eventualità di una conferma di Ranieri in attesa magari di arrivare ad un big nelle stagione successiva quando potrebbero entrare soldi freschi (dallo stadio o dal Qatar). Via libera per i rinnovi di Pellegrini ed El Shaarawy, si punta ora a Veretout della Fiorentina per il dopo De Rossi. Il regista francese costa 25 milioni. Per sostituire Olsen, invece, oltre a Cragno si segue Dragowski ora all’Empoli ma sempre di proprietà dei viola.

(F.Balzani)