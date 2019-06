Figo: “Meglio Fonseca: un grande tattico”

“Non ho dubbi, meglio Fonseca”. L’investitura per Zorro arriva da un ex campione come Luis Figo. L’ex centrocampista di Real Madrid e Inter, a margine dell’evento benefico la Notte dei Re, ha promosso la candidatura del suo connazionale per la panchina della Roma. “So che sono molto vicini a Fonseca, sarei felice per lui. Sta facendo una carriera importante anche a livello internazionale e questo è sicuramente un punto a suo favore. Me lo ricordo già ai tempi del Porto e del Braga. Paulo mi piace, è molto bravo ad organizzare il gioco ed è molto propositivo a livello tattico. Le sue squadre giocano bene. Come stile mi pare adatto per i giocatori che ha in rosa la Roma”.