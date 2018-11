ElSha e Dzeko, stop lunghi. Ma tornano Perotti e Pastore

El Shaarawy starà fuori fino a Natale. Gli esami sostenuti nelle ultime 48 ore dal Faraone, infatti, hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra che costringeranno Di Francesco a fare a meno di lui contro Inter, Cagliari, Viktoria Plzen, Genoa e (probabilmente) Juventus, come riporta Leggo.

Non sono state sciolte ancora le riserve, invece, per Dzeko che presenta un edema esteso allo stesso muscolo e che quindi necessita di ulteriori controlli. Il bosniaco sembra comunque meno grave rispetto al compagno di reparto e dovrebbe restare ai box solo con Inter e Cagliari. Proprio contro i nerazzuri Di Francesco potrebbe alzare Florenzi che ieri è stato provato davanti a Santon. Ancora out De Rossi e Pellegrini. Le buone notizie arrivano da Perotti e Pastore che ieri si sono allenati in gruppo e saranno in panchina domenica sera.

(F. Balzani)