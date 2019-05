E l’ormai prossimo ds Petrachi fa già il mercato per Gasperini

Ancora cinque giorni poi Petrachi diventerà a tutti gli effetti il nuovo ds della Roma. Il dirigente salentino, che ha ottenuto il via libera da Cairo, è già al lavoro per avviare il progetto di rifondazione voluto da Pallotta e Baldini. Via i big (Manolas, Dzeko e forse Kolarov), dentro giocatori dall’ingaggio medio e possibilmente italiani.

A guidare la squadra sarà molto probabilmente Gasperini sempre più vicino a diventare l’ottavo allenatore dell’era americana. Nel mirino sono finiti Di Lorenzo e Bennacer dell’Empoli, Willems dell’Eintracht e Mancini dell’Atalanta.

In porta ballottaggio Cragno-Perin. Non ci sono solo giovani, però, nella lista di Petrachi e Gasp. Il tecnico all’Atalanta ha ottenuto grandi risultati anche affidandosi a over 30 come Gomez, Ilicic e Masiello. Una generazione di cui fa parte Fernando Llorente, protagonista in Champions col Tottenham ma che a giugno si libererà a parametro zero. Un innesto d’esperienza per far crescere un reparto verde formato da Schick, Kluivert e Under.

Capitolo Zaniolo: Petrachi incontrerà presto il suo entourage. C’è la volontà di andare avanti per almeno un’altra stagione, ma la Roma non offrirà più di 2 milioni a stagione più bonus.

(F.Balzani)