De Rossi, il recupero passa per Barcellona

La clinica Corachan di Barcellona ha un altro paziente illustre. Dopo Pastore, Perotti e Dzeko, infatti, ieri è stato De Rossi a presentarsi presso la struttura catalana per cercare di abbreviare i tempi di recupero dopo la lesione muscolare al flessore patita contro l’Udinese.

Le stime prevedono un recupero di 20 giorni, ma l’obiettivo del capitano – che oggi sarà di nuovo a Roma – è bruciare almeno una settimana ed essere in campo il 5 maggio col Genoa grazie alla tecnologia della medicina ripartiva di cui sono esperti nella clinica. Di sicuro De Rossi non sarà in campo sabato a San Siro, ma Ranieri oggi recupererà Nzonzi che tornerà ad allenarsi in gruppo. Ieri il francese ha svolto di nuovo individuale, ma sarà pronto contro l’Inter. Ancora out Santon e Karsdorp, tornano dal 1’ Florenzi e Kolarov mentre resta in forte dubbio Perotti.

(F.Balzani)