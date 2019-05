De Laurentiis: “De Rossi? Lo vorrei al Napoli”

Non solo i tifosi. A criticare la scelta di Pallotta e Baldini su De Rossi ci sono anche molti addetti ai lavori: da Adani a De Zerbi passando per Ferrero e Ranieri.

L’attacco più forte, però, è arrivato ieri dal presidente del Napoli De Laurentiis: “De Rossi? Lo prenderei subito. Sono sicuro che troverà una sua strada e sarà ancora vincente. Quando ho appreso la notizia mi sono detto: “Non è che hanno già venduto la Roma e nell’impegno di vendita c’è anche un cleaning dal passato?”.

Lo trovo uno sbaglio di tempi pazzesco, come quando un attore recita male». Un futuro italiano per De Rossi non è impossibile anche se quelle di De Laurentiis sono sembrate più parole di circostanza. La Sampdoria è interessata, e pure l’Inter potrebbe farsi sotto. Le mete più quotate però restano Boca Juniors e Los Angeles Galaxy. Ieri il segretario generale del club argentino (che De Rossi tifa da anni) ha confermato: «Il nostro ds Burdisso ci sta lavorando. I due sono amici e questo ci può aiutare». Per domenica col Parma, infine, la curva Sud sta preparando una coreografia ad hoc come fu per Totti.

(F. Bazani)