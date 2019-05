Daniele, ultima bandiera di un calcio romantico

Caro Daniele,

Caro amico mio, perdonami se questa volta parlo di te pubblicamente, ma il tuo forzato addio dalla Roma mi ha strappato una serie di emozioni che, per chi è cresciuto con un calcio sentimentale, rappresentano la fine di un tempo innocente e di un calcio meravigliosamente romantico.

Quel calcio che ci faceva scendere sotto casa a giocare davanti a una serranda o in interminabili partite sulla spiaggia con i palloni a vento, il calcio dei Beppe Viola e dei Paolo Valenti. Il calcio che fermavi per strada quello con la radiolina all’orecchio, dove baciare la maglia era baciare tutti noi uno a uno. Il calcio che ci portava negli stadi ad essere amici tutti uguali operai e avvocati di destra e di sinistra. Quel calcio fatto di trasferte con i cori e il cibo diviso con tutti. Con te vanno via l’ultimo degli eroi del prato verde con te va via l’ultimo dei romantici.

Ma con te, a Roma e forse non solo a Roma, vanno via pure i panni stesi al sole sui balconi. Vanno via i vicoli con i sampietrini, i sospiri di Trastevere. Con te vanno via le bancarelle di Porta Portese. E il gelato di San Giovanni.

Daniele con te vanno via i ragazzini che giocano a San Cosimato. E i vecchietti con una fojetta e gassosa. Vanno via la briscola e i tressette e i pugni sui tavoli. Vanno via l’Angelo de Castello e la sabbia del Belsito di Ostia. La Maschera di Tigerman.

Vanno via tutti i nostri sogni e tutte le nostre giugulari gonfie di amore. E se ne vanno via pure gli stornelli e le risate in pizzeria. Va via la Gricia de’ nonna e i portieri che bucano i palloni. Con te, stai certo, veniamo via in milioni di cuori.

E questo bene immenso e sincero ti deve restare dentro perché, te lo giuro, che ovunque tu sarai, non dovrai sentirti mai solo Mai.

Grazie

Ti voglio bene

Marco Conidi