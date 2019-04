Dalla Francia altre conferme: Il Qatar Fund vuole la Roma

Tra smentite e conferme non ufficiali l’intrigo Qatar si fa sempre più interessante. Ieri, infatti, l’Equipe ha rilanciato la notizia (bollata come “fake news” da Pallotta) di un interessamento concreto della Qatar sport investment per il pacchetto di maggioranza della Roma. Il quotidiano francese ha rilanciato l’indiscrezione e aggiunto: «Non è stata presentata un’offerta ufficiale, ma esiste l’interesse del Qatar e probabilmente del QSI. I consulenti e gli esperti del Qatar Investment Fund, presieduto da Nasser al-Khelaifi, stanno studiando il caso e la sua fattibilità».

Altre conferme sono arrivate tramite Centro Suono Sport. Una fonte interna al fondo arabo avrebbe svelato all’emittente l’esistenza di una trattativa ‘long shot’, per la quale quindi ci vorrebbe qualche mese. L’affare rientrerebbe in un piano d’investimento che riguarda non solo la Roma, ma parte del comune di Fiumicino. (F.Balzani)