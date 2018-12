Con Pellegrini e Zaniolo DiFra ripensa al 4-3-3

“Tornare al passato per essere moderni”. Eusebio Di Francesco potrebbe prendere ad esempio le parole di Giuseppe Verdi per riottenere il bel gioco di una squadra che contro l’Inter ha già ritrovato il carattere da grande, come riporta Leggo.

Così il tecnico ha in mente di rispolverare un 4-3-3, diverso però negli interpreti e nell’approccio. Anche perché nel consueto 4-2-3-1 e col ritorno di Lorenzo Pellegrini (oggi si allenerà in gruppo e sarà disponibile col Cagliari) diventerebbe quasi scontata l’esclusione di Zaniolo, la baby star che sta conquistando tutti. L’alternativa sarebbe arretrare Lorenzo al fianco di Nzonzi davanti alla difesa, ma in quel ruolo il centrocampista di Cinecittà perde tanto del suo potenziale.

Così, per far coesistere i due talenti italiani, Di Francesco potrebbe impiegarli da mezze ali nel 4-3-3 al fianco di Nzonzi o De Rossi (che può tornare col Genoa il 16 dicembre). In quel ruolo d’altronde hanno fatto bene nella Primavera dell’Inter e nel Sassuolo. “Zaniolo farà carriera come mezzala moderna, alla Lampard o Gerrard”, ci ha detto pochi giorni fa Vecchi, allenatore di Nicolò ai tempi nerazzurri. Uscirebbe quindi Cristante, che potrebbe ritrovare posto con Zaniolo avanzato nel tridente.

Da non scartare pure la metamorfosi al 4-3-2-1 che prevede l’avanzamento di Florenzi (esperimento riuscito con Lazio e Inter) vicino a Nzonzi e Cristante e la coppia Zaniolo-Pellegrini (senza trascurare Pastore) dietro l’unica punta, che fino a Natale sarà Schick.

Anche per aiutare il ceco Di Francesco sta pensando al modulo che l’anno scorso ha portato la Roma al terzo posto e alla semifinale di Champions. Un assetto che Eusebio ha abbandonato dopo la sconfitta di Bologna. Nel ritiro punitivo, infatti, dopo un confronto con i “senatori” si è convinto a cambiare formula. Ma l’esperimento è funzionato a singhiozzo e ora c’è la possibilità di un ritorno alle origini.

L’abbondanza sulla trequarti (c’è pure Cristante) fa riflettere Monchi. In Inghilterra danno per probabile il passaggio di Pellegrini allo United già a gennaio. L’agente del giocatore è stato visto in Inghilterra, ma i discorsi saranno rinviati in estate

(F.Balzani)