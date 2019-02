Bianda tira un piccolo sospiro di sollievo. Il difensore, acquistato per 6 milioni (+5 di bonus che difficilmente raggiungerà viste le 0 presenze in serie A), dopo l’infortunio rimediato in Primavera contro il Milan ieri è stato sottoposto a un intervento in artroscopia.

Esclusa la rottura del crociato al ginocchio destro, i chirurghi sono intervenuti sul collaterale e su un microframmento del menisco esterno. Prognosi tra le 6 e le 8 settimane.

(F. Balzani)