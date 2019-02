Assalto a Zaniolo. La Juve prepara l’offertona

Non c’è due senza tre. Dopo Pjanic e Szczesny, la Juve sogna di far traslocare da Roma a Torino anche Zaniolo. Il suo nome, con una valutazione da 40 milioni, figurava nell’elenco dimenticato una decina di giorni fa in un bar milanese da Paratici. Altro che fantacalcio, come disse il ds giallorosso Monchi.

Alla Continassa monitorano con attenzione la situazione di Zaniolo. La Roma ha congelato l’adeguamento del suo contratto fino a giugno. Quando non si parlerà tanto della scadenza, fissata nel 2023, quanto della portata dell’ingaggio al momento di 270 mila euro. Troppo basso, secondo l’agente Vigorelli, lo stipendio da 1,5 milioni annui proposto dai giallorossi al talentuoso centrocampista, che in passato rivelò di tifare proprio per i bianconeri. “Nicolò è stato a un passo dalla Juve, l’affare con l’Entella era quasi definito ma all’improvviso arrivò l’Inter”, ha recentemente rivelato Igor Zaniolo, il padre della rivelazione del campionato. La Signora tenterà un nuovo affondo, offrendo un quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione.

(T.Ormezzano)