Aquilani: “Meglio De Zerbi: fantasia al potere”

“Tra De Zerbi e Fonseca mi prendo il primo”. Sposa la pista italiana Alberto Aquilani. L’ex centrocampista della Roma – che potrebbe tornare a Trigoria come allenatore delle giovanili – nel ballottaggio finale per la panchina della Roma punta sul tecnico del Sassuolo: “Fonseca è bravo, ma non conosce la nostra lingua e il nostro calcio. Apprezzo molto De Zerbi ed il suo metodo di gioco, sono anche andato a vederlo a Sassuolo quest’anno, mi ispiro a quello che lui propone. Sarebbe una scelta frizzante, un allenatore giovane. A Roma bisogna fare una scelta, bisogna ricominciare un progetto e quello di De Zerbi mi sembra il nome giusto”.