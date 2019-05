La stagione è appena finita, ma per la Roma quella nuova dovrebbe ripartire il 25 luglio col primo impegno dei preliminari di Europa League (e la rinuncia alla tournèe Usa).

Il condizionale è d’obbligo visto che l’Uefa sta decidendo o meno di escludere il Milan dalle competizioni europee per un anno. Lo stesso club rossonero potrebbe rinunciare all’Europa League come sorta di compromesso. In questo caso la Roma accederebbe direttamente alla fase a gironi.