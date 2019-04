La Roma con l’Udinese: caccia al 4° posto. Contatto con Conte, ma l’Inter resta avanti

Il quarto posto, l’obiettivo minimo diventato massimo, è per la Roma sempre più vitale. La momentanea conquista di un posto in Champions passa per l’incrocio con l’Udinese “peggiore avversaria possibile”, a detta di Ranieri, rivitalizzata dalla cura Tudor (7 punti in 3 partite) e da affrontare con un solo terzino di ruolo (il recuperato Florenzi), parecchi interpreti non al top della condizione e l’ansia da prestazione, spesso fatale contro medie e piccole, dei tre punti obbligatori.

Per il futuro della Roma, scrive Matteo De Santis su La Stampa, ci sarebbe un primo contatto informale, avvenuto in territorio neutrale (in Toscana), tra un dirigente giallorosso e Antonio Conte, autentica chimera di Pallotta.

Una parte della Roma ha fatto la sua prima mossa all’insaputa dell’altra, sulle piste di Sarri. Il borsino di Conte, però, registra ancora il vantaggio dell’Inter.