Europa e mercato: Toro, tutte le strade portano alla Roma

Al Torino ora non gli basta più contare solo sulle proprie forze per centrare l’Europa: dovrà aspettare buone notizie dagli altri campi, scrive Francesco Manassero su La Stampa. È l’effetto della sentenza, con la vittoria della Lazio, uscita dalla finale di Coppa Italia che ha tolto valore al settimo posto. I granata devono di nuovo rincorrere, con l’obbligo di colmare il gap che li divide dalla sesta piazza in 180’, sapendo che il percorso degli avversari è più agevole. I concorrenti si chiamano Roma e Milan, dando per scontato che le altre due squadre ancora alla portata muovano la classifica e che il Toro trascinato da Belotti (tornato in odore di Nazionale in vista di Grecia e Bosnia) faccia bottino pieno.

Nonostante i granata abbiano il vantaggio degli scontri diretti con il Milan (in caso di arrivo a pari punti avrebbero la meglio), la Roma pare la preda più vulnerabile e non solo perché l’altra affronterà Frosinone (già retrocesso) e Spal (già salva). La squadra giallorossa sta vivendo una stagione bestiale tra cambi di allenatori, risultati al di sotto delle aspettative e mal di pancia della piazza.

“Speriamo che anche nelle prossime giornate il Sassuolo faccia la stessa partita gagliarda sfoggiata contro di noi”, le parole di Urbano Cairo a conferma del vero avversario del Toro.

L’incrocio decisivo per la lotta all’Europa si consumerà già in questa giornata, visto che domani la Roma giocherà in trasferta proprio contro il gruppo di De Zerbi. Sarà una sfida totale considerate anche le vicende di mercato: dopo aver messo le mani sul ds Gianluca Petrachi, irritando non poco il patron del Torino, la Roma punta ai migliori prodotti della rosa granata, tra cui Salvatore Sirigu e Nicolas Nkoulou.