Tutti in metro o in bici: “I romanisti dicano addio alle loro auto”

I romani e romanisti rischiano grosso per seguire i giallorossi. Stando allo studio del Politecnico di Torino, potrebbero rimanere per ore sul Grande raccordo anulare. Le simulazioni non lasciano troppo spazio a fantasie, riporta “La Repubblica”. Meglio, allora, badare al concreto. E iniziare a pedalare o munirsi di abbonamento ai mezzi pubblici: “Lo stadio può essere realizzato a Tor di Valle”, scrivono gli ingegneri piemontesi. Ma servono investimenti sulle ferrovie (Roma-Lido e la linea che collega la capitale all’aeroporto di Fiumicino) e “un’offerta plurimodale”. Anche “pedonale o con biciclette su percorsi sicuri”. Tutti in bici? Si vedrà.