Roma, in arrivo Bertelli: un altro indizio per Conte

La trattativa con Antonio Conte resta concreta, e intanto la Roma, come riporta La Repubblica, sta per ingaggiare Paolo Bertelli, preparatore atletico del Chelsea e uomo di fiducia dell’ex ct anche in Nazionale. Un altro indizio, dunque. Il calendario intanto è da sfruttare: il Cagliari è già al sicuro, i giallorossi con una vittoria oggi all’Olimpico (ore 18) possono guadagnare terreno aspettando Torino-Milan di domani. Bologna-Empoli alle 15 è l’altro anticipo: vale mezza salvezza.