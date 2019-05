Per Gasperini serve più tempo. Attesa per il nuovo ds Petrachi

Bisognerà attendere la fine del campionato per stringere il cerchio intorno a Gasperini, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Roma-Parma, e la festa triste per De Rossi, non lasciano spazio a troppo altro in questi giorni, con i tifosi ancora sotto choc per la separazione forzata dal capitano giallorosso e la società in fase di ristrutturazione.

L’arrivo di Petrachi sarà il primo passo del nuovo corso, mentre per Gasperini servirà ancora un po’ di tempo. Se l’Atalanta riuscisse a qualificarsi per la Champions della prossima stagione, il presidente dei bergamaschi proverebbe a fare un ultimo tentativo per convincere il suo allenatore, che è in parola con la Roma, ma vorrebbe alcune garanzie tecniche dalle quali ripartire. In particolare sui giocatori da acquistare.

L’ Olimpico saluterà con affetto Ranieri, che ha accettato di traghettare la Roma in un momento molto delicato della stagione. Intanto la contestazione contro Pallotta ha invaso le pagine facebook di Boston, quelle della città, quelle sportive, insomma tutte quelle legate alla metropoli dove abita il presidente giallorosso, destando la curiosità dei media locali. Il numero uno statunitense non verrà in Italia in questi giorni e, se dovesse saltare la tournée statunitense per i preliminari d’Europa League, rischierebbe di non incontrare la squadra neanche in estate. Quando invece tutto si potrà definire con Gasperini, sarà il nuovo tecnico a volare da lui per conoscersi di persona e firmare il triennale che lo legherà alla Roma.