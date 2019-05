Per De Rossi Sr giorni tristi. Scade nel 2020

Ha ancora un anno di contratto e deve tenersi dentro tutta la tristezza per come è stato trattato il figlio. Alberto De Rossi – allenatore delle giovanili dal ’97, e poi della Primavera, proprio da quando Daniele è entrato nel giro della prima squadra – sta vivendo con riserbo e silenzio gli ultimi giorni, stando vicino al ragazzo, insieme alla moglie, senza invadenza, come sono abituati a fare da sempre, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Nel 2020 il suo legame con i baby giallorossi terminerà, e bisognerà capire quanto le parti avranno voglia di continuare insieme.