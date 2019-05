Pellegrini e Zaniolo, giocatori-modelli. Si punta ai loro rinnovi

In un clima generale di rifondazione, la Roma sceglie Zaniolo e Lorenzo Pellegrini come testimonial per il lancio della nuova maglia, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

La squadra la indosserà domenica, con incollata una patch dorata dedicata a De Rossi (l’immagine stilizzata dell’esultanza di Daniele arrampicato alla cancellata della Sud dopo il derby del 2010/11, vinto 2-0), indicando per il lancio due simboli di quella che si preannuncia come una rifondazione.

I senatori (Dzeko, Manolas, Kolarov) andranno via, almeno nelle intenzioni. E si ripartirà con una squadra imbottita di ragazzi, per un restyling che dovrà però risultare convincente agli stessi protagonisti. Dopo che saranno annunciati l’arrivo del nuovo tecnico (Gasperini) e del nuovo ds (Petrachi), dentro Trigoria si convocheranno i manager dei due centrocampisti, entrambi in attesa di un incontro da tempo.

Per Pellegrini c’è in ballo la clausola rescissoria da ridiscutere (al momento è di 30 milioni pagabili in due rate), contestualmente all’aumento di contratto. Aumento che attende anche Zaniolo, ancora fermo su un ingaggio da Primavera.

Zaniolo sarà l’immagine anche della campagna abbonamenti, che partirà martedì prossimo (28 maggio) in un clima di tensione da parte della tifoseria verso la società. I prezzi resteranno invariati e le tessere saranno soltanto per il campionato (con la qualificazione alla Champions si era studiato un abbonamento comprensivo anche della coppa). Ci si potrà abbonare in tre modi diversi: attraverso un’applicazione direttamente sul telefonino, o sulla as Roma Card, oppure su una tessera “souvenir”.

Intanto sono cominciate ieri le riprese del docu-film dedicato alla carriera di Totti. Il primo ciak è stato alla scuola Manzoni, di via Vetulonia, dove l’ex calciatore ha trascorso la sua infanzia, dando i primi calci al pallone nel cortile dell’istituto.