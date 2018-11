Pellegrini è solo l’ultimo ko. Con i cerotti contro il Real

Nel limbo tra il disastro in campionato e la possibilità di continuare il cammino Champions a testa alta, la Roma si lecca le ferite e conta i feriti sul campo, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Di Francesco, in perenne equilibrio tra il conquistare la capitale e l’essere cacciato, ha guardato in faccia i suoi dopo la sconfitta di Udine (1-0), arrabbiato per gli errori che si continuano a fare, ma, allo stesso tempo, determinato a non farsi sfuggire la qualificazione agli ottavi in Europa.

È pesante la tegola dell’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista si è fermato durante il secondo tempo della partita di Udine, a causa di un problema muscolare al flessore della coscia destra. Molto complicato possa farcela per domani, ma non impossibile, anche se i medici non vogliono rischiare di compromettere la stagione magari forzando il rientro. Nelle prossime ore verranno fatti ulteriori accertamenti e il ragazzo potrebbe recuperare per la sfida di domenica prossima contro l’Inter, sempre all’Olimpico.

L’assenza di Pellegrini (al suo posto pronto Zaniolo) si aggiungerebbe a quelle già sicure di De Rossi, Pastore e Perotti, uomini fondamentali che mancano da tanto a Di Francesco e che rendono incerottato e in bilico il centrocampo giallorosso. C’è invece ottimismo per Olsen, costretto a saltare la gara di Udine per un problema muscolare che però non sembra grave e domani sera il portiere dovrebbe essere al suo posto. Rientrerà anche Manolas, di nuovo in coppia con Fazio, davanti ai 65 mila che renderanno speciale la notte Champions.