Olimpico pieno, ultima chiamata per l’Europa. Torna De Rossi: dubbi sul rinnovo

In 55 mila per un quarto posto che, dopo la vittoria dell’Atalanta di ieri, diventa davvero senza certezze, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

La Roma nella terzultima di campionato – la penultima all’Olimpico – trova la Juventus (stasera ore 20.30 diretta Sky), gara che mantiene il suo fascino ma che, al di là della conferma di quanto i tifosi giallorossi amino la propria squadra, lascia davvero poco spazio alle speranze di conquistare la zona Champions.

E sarà la sfida del ritorno di Daniele De Rossi, di nuovo in campo dopo aver superato il problema al flessore che l’ha costretto allo stop per un mesetto. Per il capitano giallorosso potrebbe essere una delle ultime da giocatore. E questo non lo fa stare tranquillo, perché vorrebbe giocare un altro anno ed è piuttosto stranito dal silenzio della società, che prende tempo e non fa sapere né a lui, né alla gente, se questo finale di campionato sarà da celebrare come l’ultimo per Daniele o se ci siano i margini per un rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Sarebbe pesante chiudere un’annata così travagliata con un forzato addio all’attività agonistica dell’ultima bandiera del calcio italiano in attività.

Roma-Juve è anche una gara speciale per Zaniolo e Manolas, corteggiati dai bianconeri e probabili obiettivi per il club di Torino la prossima estate.