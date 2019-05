Monchi, la profezia sulla Roma: “Un futuro pieno di problemi”

Roma brucia, e nel rogo se ne va ciò che restava delle sue convinzioni, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. L’House of cards di Trigoria raccontato ieri dall’inchiesta di Repubblica ha scatenato reazioni a catena in una piazza che vive d’istinti affidati alla comunicazione immediata delle radio, in cui il tempo per riflettere viene fagocitato dalla smania di dire la propria.

Ma tra tutte le voci che dall’alba hanno riempito l’etere romano, nessuna, nemmeno quella più istituzionale, ha smentito nella sostanza le ricostruzioni. Non lo ha fatto nemmeno la stessa Roma, che in un comunicato asciutto ha preso le distanze per poi aggiungere che «non è attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà».

Non stupisce che la ricostruzione dettagliata di una stagione vissuta pericolosamente da uno spogliatoio in ebollizione sia arrivata fino a Siviglia, dove vive e lavora l’ex ds romanista Monchi. “Della Roma non parlerò mai più, ha già abbastanza problemi nel suo futuro e io rappresento il passato”, lo sfogo esausto dell’ex dirigente romanista, “io questa storia non so come sia uscita e e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma e il Siviglia”.

La situazione attuale della Roma ha contribuito a trasformare il quadro rappresentato da Repubblica in un inquietante presagio per il futuro. La squadra ha perso appeal, dopo Conte anche Gasperini ha preferito restare all’Atalanta che imbarcarsi nell’impresa di salvarla. Ora a trovare la soluzione per la panchina potrebbe diventare Mihajlovic, inviso alla piazza per il passato laziale e già contattato dal futuro ds Petrachi. Agli occhi dei romanisti, altro fumo che s’alza su una città in fiamme.