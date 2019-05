Il ct dell’Italia Roberto Mancini è stato intervistato da La Repubblica, ed ha parlato tra le altre cose anche di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole: “Zaniolo è un interno di sinistra mancino, in Italia non ce ne sono tanti, lui e Mandragora. Ha dribbling e corsa, ha sfruttato l’occasione che gli ha dato Di Francesco. In macchina alla radio ho sentito che giocava titolare contro il Real. Ho detto: speriamo bene, sennò mi massacrano”.