Longo fiducioso, vuole il primo gol ma teme l’ira dei giallorossi

Anche una sconfitta può lasciare sensazioni positive: è la morale che accompagna il Frosinone, dopo il 2-0 subito in casa contro la Juventus. I giallazzurri hanno retto l’urto della capolista per 81 minuti, fino alla zampata di Cristiano Ronaldo. La grinta mostrata contro i bianconeri fa ben sperare Moreno Longo, subito chiamato a un altro test niente male: domani all’Olimpico, la sfida a una Roma in crisi ma, a maggior ragione, in cerca di tre punti fondamentali, scrive Fiori su “Repubblica“.

Per il tecnico dei ciociari, la strada è quella mostrata contro la Juve: “Per costruire la nostra salvezza, voglio vedere sempre quest’atteggiamento“. Lo scoglio da superare è rappresentato dal numero zero alla voce “gol segnati”: un unicum tra serie A, B e negli altri quattro principali campionati europei. Contro i giallorossi (superati i 300 biglietti venduti tra i frusinati) non ci sarà invece Maiello: stop per lui di almeno una decina di giorni.