L’occasione per Schick prepara l’uscita di Dzeko

Se due indizi sono una coincidenza, ne servono tre per fare una prova. Per poter dire che Schick sia finalmente sbocciato, scrive Matteo Pinci su La Repubblica, la Roma lo aspetta al varco di Udine, che ha anche un valore simbolico, a metà strada esatta tra la capitale e la Praga del centravanti. Ma forse, sono soprattutto prove di indipendenza da Dzeko, l’attaccante insostituibile costretto per la seconda volta consecutiva in panchina. Con Di Francesco non era successo mai che ne saltasse due di fila: segno di qualcosa che si muove.

“Il pallonetto in nazionale? – ha detto Di Francesco a proposito del gol di Schick in nazionale – Gli ho detto che per lui è un gol normalissimo, lo può fare chiunque» la provocazione dell’allenatore che evidentemente punta sulla sua voglia di reagire: « Sta crescendo, ha già dato delle dimostrazioni” .

E quale occasione migliore di un avversario che alla Roma porta decisamente fortuna: con l’Udinese, a proposito di conferme, ha vinto tutti gli ultimi 10 incontri giocati, compresi gli ultimi 5 al Friuli. Il paradosso è che a Schick, dopo essersi fatto attendere al gol per quasi 3 mesi, ne basterebbe un altro per raggiungere Dzeko, tristemente fermo a 2.

Dzeko poteva partire già nel gennaio scorso: lo fermò la moglie Amra e l’offerta al ribasso del Chelsea. Stavolta potrebbe provarci davvero il Real che un “ nove” competitivo in Champions lo vorrebbe, senza spendere molto. E Monchi per età – 32 anni – e durata del contratto (un anno) non avrà occasioni di monetizzarne l’uscita. La Roma non può chiudere all’idea e inizia a guardare avanti. Anzi, ha già iniziato.