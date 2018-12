La rabbia di Totti “Rigore netto, Var vergognoso”

“È inutile spiegare, l’abbiamo visto tutti: ci chiediamo come quelli del Var non riescano a vedere un fallo simile. È una vergogna”. Francesco Totti parla dopo la partita pareggiata dalla Roma con l’Inter (2-2) a nome della società, come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Di Francesco resta in silenzio, troppo arrabbiato per quanto successo durante la gara. “Forse Fabbri stava vedendo un’altra partita, così non si può andare avanti”, insiste avvelenato l’ex n.10.

L’Olimpico non ci sta, e l’evidente rigore non concesso su Zaniolo condiziona l’ambiente in cui si gioca la partita. “Buffone buffone” viene urlato a più riprese all’arbitro Rocchi, fischiatissimo al rientro delle squadre in campo dopo il primo tempo e poi per tutta la ripresa. Sui social la polemica scoppia praticamente immediata, con i tifosi che riversano tutta la loro rabbia, mischiata alla solita ironia.

La squadra giallorossa, su indicazione di Di Francesco, aveva cercato il sostegno della Sud prima della gara, andando a svolgere la prima parte del riscaldamento sotto una curva ancora però mezza vuota. Un modo per riavvicinarsi alla gente, insoddisfatta del rendimento romanista, come dimostrato alla fine sella sfida persa contro il Real Madrid. Nonostante le tante assenze (Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini, De Rossi, Fazio), la Roma si trova con più facilità e il tecnico resta attaccato a una panchina che non intende mollare con troppa facilità. “

Sul mercato di gennaio Mochi spiega. “Sul ruolo da prendere stiamo ancora valutando con il mister e abbiamo tempo per riflettere. Dobbiamo esser bravi a scegliere, non posso dire esattamente dove interverremo, lavoriamo su vari ruoli. A gennaio devi prendere acquisti subito competitivi, non ci sta tempo per adattarsi e bisogna quindi individuare il profilo giusto. Schick? Diventerà un giocatore importante, ha qualità notevoli”.