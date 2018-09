Kluivert torna titolare, Karsdorp resta a casa. La grinta di Di Francesco: “Ritrovare il fuoco”

Reduci dalla tribuna di Madrid, Kluivert e Karsdorp avranno oggi due destini contrapposti: l’attaccante sarà titolare contro il Bologna, mentre Karsdorp seguirà i suoi compagni dalla televisione, come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica.

“Kluivert lo manderò in campo – ammette un nervosissimo Di Francesco – e questa è la dimostrazione che chi va in tribuna può anche giocare la gara successiva: abbiamo bisogno di tutti” . Di tutti tranne di Karsdorp, lasciato fuori dalla lista dei convocati per oggi, ufficialmente per motivi tecnici, in realtà perché ha mancato di rispetto all’allenatore, non prendendo per nulla bene prima i rimproveri del mister dopo la prestazione contro il Chievo e poi la tribuna di Madrid. I due avrebbero avuto un confronto molto acceso in Spagna, con il ragazzo che sarebbe stato irrispettoso nei confronti di Eusebio.

“Non possiamo non essere determinati e cattivi – continua Di Francesco – io indosserò la maglia della Roma sempre con onore, le critiche mi vanno bene, anche quelle ironiche, ma non accetto gli insulti. In ogni caso, ci manca l’attenzione in determinati momenti della gara. Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro di noi, siamo i lontani parenti della Roma vera”. Torna nella lista dei convocati, Pastore, recuperato dopo il problema al polpaccio