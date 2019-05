In 2.000 contro Pallotta: “No al nuovo stadio”. E Gasperini è a un passo

Auspicava una Roma che diventasse internazionale, varcando i confini italiani, e in un certo senso c’è riuscito, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. La contestazione scatenata dal mancato rinnovo del contratto a De Rossi è arrivata fino a New York, passando per Londra e coinvolgendo Sidney sotto forma di striscioni d’insulto al presidente giallorosso esposti dai tifosi locali.

E ieri si sono ritrovati in duemila davanti alla sede amministrativa all’Eur del club, richiamati dal comunicato diffuso dai gruppi della Curva Sud, per protestare, duramente, contro la società. “Le bandiere non si ammainano. Si difendono e si onorano. Dirigenza di cialtroni senza rispetto”, la lunghissima scritta a spiegare il perché della manifestazione. “L’as Roma appartiene a noi”, e ancora “No al nuovo stadio”, la presa di posizione che più ferisce Pallotta, immerso da sei anni nella battaglia per la costruzione dell’impianto a Tor di Valle.

Stasera la Roma giocherà contro il Sassuolo (ore 20,30, diretta Dazn) la sua penultima gara di una stagione devastante, che potrebbe concludersi con i preliminari di Europa League. E chissà se davvero interessi a qualcuno impiccarsi la preparazione estiva – tournée americana compresa – per cominciare a giocare il 25 luglio.

Manolas non è partito con i compagni perché ha riportato una distorsione alla caviglia in allenamento, mentre c’è e dovrebbe giocare, De Rossi. Il futuro racconta di un Gasperini pronto a sedere sulla panchina giallorossa (triennale a 2 milioni a stagione), con l’annuncio che dovrebbe arrivare dopo l’ultima contro il Parma.

Senza De Rossi e, chissà, forse anche senza Totti, che sta seriamente pensando di allontanarsi anche lui da Trigoria, subito dopo l’ultimo saluto dell’Olimpico da giocatore al numero 16. La piazza lo sta pressando per arrivare a questa decisione, lui è pieno di dubbi che verranno risolti al termine del campionato. Qualsiasi sarà la sua decisione, la spiegherà al popolo giallorosso.