I tifosi a Totti: “Non ci lasciare”. Tentazione Higuain per l’attacco

Un mese esatto dopo la conferenza stampa d’addio di De Rossi, è Totti ad uscire allo scoperto, annunciando, a breve, importanti decisioni sul suo futuro. Mentre la Roma sta lavorando sulla concreta opportunità di regalare Higuain a Fonseca, la sensazione è che le enormi perplessità legate alla mancanza di operatività all’interno del club, stiano portando Francesco a meditare, un suo allontanamento dalla Roma, scrive Ferrazza su La Repubblica.

Pallotta vorrebbe riuscire a portare nella capitale il centravanti di proprietà della Juventus, reduce dal prestito al Chelsea, ma basta leggere qualche commento sotto al post pubblicato sui social da Totti nel pomeriggio di ieri (“A breve il mio punto di vista nella giusta sede…”), per rendersi conto di come un’eventuale sua uscita dalla Roma, dopo venti anni, avrebbe un effetto devastante sull’immagine del club. “Non ce lascia’ pure tu!”, l’accorato appello di Luk 10. “Fossi in lui me ne sarei già andato”, il pensiero di Riccardo. Chissà cosa ne pensa Fonseca, che ancora non ha messo piede a Roma e già è alle prese con varie problematiche che contamineranno l’inizio del suo percorso. Ma Petrachi e Baldini stanno lavorando alla possibilità di acquistare Higuain al posto di Dzeko, destinato all’Inter. Non sembrano spaventare i costi di un’operazione che riporterebbe in Italia l’argentino, dopo il periodo sfortunato al Milan e la parentesi inglese, in prestito, alla corte di Sarri. L’attaccante percepisce circa 7 milioni a stagione, che la Roma vorrebbe provare a spalmare in 3-4 anni. Operazione complicata, ma un segnale forte da dare ai tifosi sfiduciati.