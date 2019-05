Gasperini chiede il via libera a Percassi. DiFra verso Bergamo

Il matrimonio si farà. Forse servirà del tempo, ma il nuovo allenatore della Roma sarà Gasperini, scrive Matteo Pinci su La Repubblica.

Il club e l’allenatore sono già d’accordo, lui quasi parla da romanista, quando a Capello che gli dice “Roma non è Bergamo”, risponde “lo so”.

Ieri la festa dell’Atalanta, oggi chiederà di essere liberato al presidente Percassi, ostinato a tenerlo o almeno ad ottenere un indennizzo per rompere il contratto fino al 2021.

La chiave di volta può essere l’interesse dell’Atalanta per Di Francesco: la Roma (che ha un piano B: Mihajlovic) può “agevolare” il suo ingaggio, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Servirà tempo per far incastrare le tessere, giorni in cui Gasperini chiederà garanzie alla Roma sul rafforzamento: vuole tenere Zaniolo, Pellegrini e Cristante e chiede acquisti mirati, per non avallare ridimensionamenti eccessivi.