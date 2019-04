Fra Inter e Roma c’è di mezzo Conte

A unire Inter e Roma, rivali stasera a San Siro, c’è anche il mercato, scrive Giulio Cardone su La Repubblica. È noto da tempo l’interesse dell’Inter per i romanisti Lorenzo Pellegrini ed Edin Dzeko. Il bosniaco potrebbe arrivare a Milano se Mauro Icardi lascerà Milano a fine stagione.

A legare le due squadre è anche il ballo degli ex. Radja Nainggolan a San Siro ha finora segnato 2 gol con la maglia giallorossa e 2 con quella dell’Inter. E proprio per avere Nainggolan la squadra milanese ha ceduto alla Roma Nicolò Zaniolo. Altro legame fra i due club è il nome di Antonio Conte come possibile futuro allenatore. L’ex ct piace a entrambe le società, ma i titolari delle due panchine non sono disposti a farsi da parte.