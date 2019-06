Fra Icardi e la Juve l’offerta della Roma

Icardi e la Roma: la notizia di una tentazione giallorossa per il centravanti dell’Inter ha già mandato in fibrillazione la piazza capitolina, scrive Giulio Cardone su La Repubblica.

Sulla carta, la mossa ideale per rilanciare le ambizioni della proprietà americana e sostituire Dzeko, prossimo nerazzurro. L’idea è piaciuta ai tifosi, ma non è solo una suggestione: il club giallorosso un tentativo lo sta già facendo. Premessa: l’Inter ha fretta. Deve vendere Icardi, che Conte non gradisce per i contrasti nati nello spogliatoio. E deve farlo entro il 30 giugno per inserire una plusvalenza in questo bilancio in funzione del Fair play finanziario (a cui tutti sono soggetti, pur essendo usciti dal regime di settlement con l’Uefa).

La Juve ha da tempo nel mirino Icardi. Il ds Paratici parla spesso con la vulcanica moglie-agente Wanda Nara e un accordo ci sarebbe già. Lo scambio con Dybala farebbe felici tutti, concluderlo sulla base di una valutazione di 80-85 milioni frutterebbe alle sue società plusvalenze da sogno. L’affare però è in stallo, il 10 bianconero sembra contrario al trasferimento all’Inter.

Così è nata la suggestione Icardi-Roma, veicolata da alcuni intermediari, e che ha due effetti immediati: alzare la posta, e il valore, per il centravanti dell’Inter grazie alla concorrenza di una società come la Roma. E “stanare” la Juve, che potrebbe decidere di accelerare.

Però Maurito a Paulo Fonseca, che sarà il nuovo allenatore giallorosso (contratto di due anni con opzione sul terzo), sarebbe utile davvero: la proposta che verrà recapitata all’Inter è di 30 milioni più Dzeko, per una valutazione di 45 milioni. Francamente troppo bassa. Per convincere Marotta, va alzata di almeno 25 milioni. La Roma, poi, non ha ancora la certezza che il centravanti sia disponibile ad accettare la “nuova” destinazione, visto che lui e Wanda sono decisamente affascinati dalla prospettiva Juve e lì vorrebbero andare. Al ritorno di Icardi dalle vacanze, la Roma cercherà di capire se ci sono i margini per fargli cambiare idea.