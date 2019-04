Formazione d’attacco: “Conta solo vincere”. Elsha: “Voglio l’Europa”

Mentre il futuro sovrasta, nelle aspettative dei tifosi, un presente che emoziona poco, Ranieri crede ancora di poter agganciare il quarto posto, come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

E così, con Petrachi a un passo dal firmare con la Roma per la poltrona di ds e Conte che continua a tenere in considerazione — neanche più sotto traccia — l’offerta dei giallorossi, la partita di oggi, contro il Cagliari (ore 18, diretta Sky), rischia di scivolare sullo sfondo.

Non certo nella testa di Ranieri che deve fare i conti con un centrocampo pieno di assenze: Cristante e Zaniolo, squalificati, De Rossi, infortunato, restano a disposizione Pellegrini e Nzonzi, che si posizioneranno davanti alla difesa. Il tecnico dovrebbe infatti muoversi in un 4-2-3-1, con Dzeko riferimento davanti e i tre che dovrebbero essere Kluivert (o Ünder), El Shaarawy e Schick. Formazione piuttosto offensiva, per la quale non dovrebbe esser preso in considerazione Pastore.

Recuperato, in difesa, Manolas, per una lista dei convocati molto corta (19 giocatori) e con i terzini contati: solamente Florenzi e Kolarov a disposizione, Karsdorp e Santon ancora infortunati. È pronto intanto a firmare il rinnovo con la Roma, El Shaarawy. “Sono sempre più legato a questa squadra, mi trovo bene e sto trovando continuità — le parole a Sky dell’attaccante arrivato a quota 10 gol — con la società parleremo a fine stagione perché adesso dobbiamo pensare solo ad arrivare in Champions”.