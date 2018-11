Falcao con Totti prima del Real tra le stelle della Hall of Fame

La storia riconosce se stessa, Falcao omaggia Totti. L’evento è in programma martedì prossimo, un’ora prima il calcio d’inizio della sfida di Champions tra Roma e Real Madrid, davanti a uno stadio “tutto esaurito”, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Non è un caso che sia stata scelta la squadra avversaria europea per eccellenza, quella che più di tutte le altre è stata a un passo dallo strappare Francesco dal suo percorso nella storia giallorossa. E nessuno più di Falcao – invitato per l’occasione – può essere all’altezza di fare spazio nell’ideale galleria dei miti di sempre, a Totti.

Falcao era entrato nella hall of fame pochi mesi prima, nel gennaio dello stesso, uno dei 27 membri eletti (Totti sarà il ventottesimo), accolto dall’ovazione della Curva Sud, che martedì spalancherà le braccia al suo Capitano.