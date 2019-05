Dzeko verso l’addio “Ho vinto poco qui”. E De Rossi scalpita per avere il rinnovo

Nei discorsi della gente giallorossa c’è poco spazio per la sfida con la Juventus di domenica sera, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, anche se il botteghino racconta invece di un’enorme attesa. Si va verso le 50 mila presenze per la terzultima giornata di campionato, la penultima all’Olimpico per una Roma che spera di avere ancora qualche chance per la zona Champions.

E i tifosi vorrebbero sapere se devono salutare in queste ultime apparizioni giocatori ai quali si sono affezionati. Vedi Dzeko e, a maggior ragione, De Rossi. Il capitano è in attesa, però, anche lui di capire quali sono le intenzioni nei suoi confronti del club di Trigoria, mentre lui è intenzionato a fare un altro anno da giocatore, a prescindere da chi siederà in panchina. Meriterebbe un rispetto maggiore, Daniele, non il silenzio di queste settimane, anche per trasmettere esternamente cosa accadrà, dare almeno qualche certezza, non trattando come uno dei tanti in scadenza, quella che è l’ultima bandiera della Roma.

E poi c’è Dzeko, che, immerso in un alone di malinconia, lascia la sensazione di essere vicino all’addio mentre racconta il suo periodo romano. “Sono all’ottavo posto dei marcatori di sempre in giallorosso? Sì, però non ho vinto niente, ed è un po’ strano, quando fai la storia e poi non vinci. Avremmo dovuto fare meglio e, in quattro anni, vincere qualcosa”.

Si parla molto di un trasferimento del bosniaco all’Inter, club che corteggia da tempo l’attaccante. Prima, però, c’è da terminare la stagione. “Dobbiamo crederci e fare 9 punti — continua Edin al match program di Trigoria — La favorita (per il quarto posto, ndr) è l’Atalanta, ma dobbiamo dare tutto per la Champions”.