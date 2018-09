Difra preoccupato: “Troppi gol subiti”. Ora il Real fa paura

Finisce con l’Olimpico unito nel fischiare pesantemente una Roma capace di farsi rimontare dal Chievo, come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica, collezionando il secondo pareggio (2-2) casalingo di questo breve avvio di stagione. La domanda immediata, nella testa di tifosi e non, porta a Madrid: mercoledì, contro il Real, quanti gol rischia di prendere questa squadra? “Prendiamo reti con troppa facilità – ammette Di Francesco – adesso però non dobbiamo perdere la mentalità, perché i risultati ci possono togliere forza. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, creiamo tanto, ma quando giochi così devi fare almeno 4-5 reti. Abbiamo tenuto in vita il Chievo e non siamo riusciti a portare a casa i tre punti”.

Secondo tempo tremendo, che restituisce un gruppo in confusione. “Ho cambiato modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1ndr) per spostare in avanti il baricentro – prova a difendersi il tecnico – quando ci sono due trequartisti i centrali fanno fatica. Per questo ho messo due mediani (Nzonzi- De Rossi, ndr), ma non è servito per evitare il gol. Dobbiamo avere la capacità di chiudere certe partite, è un nostro demerito, è una cosa psicologica, quando i risultati non arrivano si prendono gol ingenui. Come si va a Madrid? Si va per rialzare subito la testa, guardare avanti con ottimismo migliorando la fase difensiva: senza determinazione inutile proprio andare” .