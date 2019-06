De Zerbi: “No offerte”. Fonseca aspetta

Tra Fonseca e De Zerbi, in una vicenda dai contorni sempre più thrilling (nelle ultime ore è risbucato il terzo incomodo Gattuso), la Roma ha deciso di lanciare, dopo vari rinvii, la campagna abbonamenti, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

E anche in questo caso l’ironia dei social ha avuto la meglio, in un clima di enorme scetticismo da parte della tifoseria nei confronti dei programmi societari. Un seggiolino vuoto in un settore dell’Olimpico, e lo slogan “È qui che vive la mia passione”. Un posto da riempire simbolicamente con un vecchio o nuovo abbonato, ma che si presta al sarcasmo, per la poca voglia di correre ai botteghini diffusa in città.

Non si fanno grandi previsioni, dentro Trigoria, non si fissano obiettivi, consapevoli che sarà complicato che tutti i quasi 24 mila tesserati della passata stagione rinnovino, dopo un’annata così disastrata.